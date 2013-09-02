На Харківщині міліція виявила посіви коноплі на $1,5 млн

У Красноградському районі Харківської області працівники міліції виявили посіви коноплі на 1,5 млн дол.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю Управління МВС України на Південній залізниці, конопля росла між рядами соняшнику на площі понад 90 гектарів.

Під час огляду угіддя співробітниками транспортної міліції з залученням військовослужбовців внутрішніх військ вилучили майже 1,5 тонни рослин. Вилучене направлено на дослідження.

За оцінкою спеціалістів, оптова вартість наркотичного зілля виготовленого з такої кількості рослин, могла становити приблизно 1,5 млн дол.

За словами начальника Управління МВС України на Південній залізниці Андрія Мельниченка, встановлено, що поле належить одному з приватних сільськогосподарських підприємств Харківської області.

Зараз роботи зі знищення незаконних посівів тривають.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до вирощування нарковмісних рослин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває.