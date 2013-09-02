У Одесі троє п'яних чоловіків влаштували розборки зі стріляниною

У центрі Одеси, на Соборній площі чоловіки вчинили стрілянину із травматичної зброї під час з’ясовування стосунків.



Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, інцидент стався близько 16.40.

За попередніми даними, троє чоловіків відпочивали у кафе. Під час спілкування між ними виникла суперечка, яка продовжилася на вулиці. Один із чоловіків дістав травматичний пістолет і почав стріляти.

У зв’язку з тим, що сьогодні Одеса святкує День міста, посилено охорону громадського порядку патрульними, й один із нарядів почув постріл та викликав допомогу. Двох учасників інциденту затримано. Як з’ясувалося, в них обох при собі була травматична зброя. Але другий чоловік її не застосував. Третього учасника конфлікту з пораненням стегна госпіталізовано.

Як зауважили у міліції, усі троє перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.