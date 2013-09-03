У Донецьку правоохоронці затримали фальшивомонетника

У Донецьку співробітники сектору дільничних інспекторів Пролетарського райвідділу міліції затримали шахрая, який підробляв і відправляв у обіг купюри Національного банку України номіналом 500 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міськуправління міліції, до правоохоронців із заявою звернувся працівник фастфуду на автостанції «Щетиніна» про те, що невідомий громадянин попросив його розміняти банкноту в 500 грн, яка виявилася підробленою.

За словами заступника начальника дільничних інспекторів міліції Пролетарського райвідділу Олександра Мордвинова, негайно були розпочаті всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії, спрямовані на встановлення особи та місцезнаходження шахрая.

У результаті, менш, ніж через добу правоохоронцям вдалося встановити зловмисника - ним виявився 39-річний раніше судимий житель Пролетарського району. Чоловік викритий у скоєному злочині і дає свідчення.

Як вдалося з`ясувати під час досудового розслідування, даний громадянин займався «грошовим промислом» по всій території України, і подібних епізодів у нього налічується понад п`ятдесят.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України, максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.