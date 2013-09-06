У Луганську іноземець поранив двох співробітників міліції

У Луганську під час затримання злочинця співробітники кримінального розшуку Луганського міського управління внутрішніх справ були поранені заточкою.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУМВС у Луганській області, 5 вересня співробітники проводили оперативно-розшукові заходи з метою затримання громадян, підозрюваних у причетності до крадіжок зі салонів автомобілів. За оперативними даними, крадіжки здійснювали вихідці з кавказького регіону. В кварталі Щербакова до поля зору правоохоронців потрапили двоє молодих людей, які крутилися біля припаркованих до супермаркету автомобілів, намагаючись роздивитися, що знаходиться всередині них. Оперативникам здалося підозрілим те, що в теплий вересневий день обоє суб`єктів були одягнені в теплі осінні куртки.

Проникнути в салон якої-небудь машини вони не наважилися.

Потім один із них перебіг через дорогу й непомітно викрав гроші зі столика торгового намету, де продавали кавуни. Це сталося на очах у правоохоронців. Вони наздогнали злодія, представилися співробітниками міліції, пред`явивши службові посвідчення, й попросили слідувати за ними.

У відповідь злодій завдав сильного удару одному із правоохоронців і почав тікати. Проте сержант і лейтенант міліції його наздогнали. Злочинець наніс їм важкі поранення заточкою.

Утримуючи зловмисника, оперативники викликали слідчо-оперативну групу. Співробітники міліції, які під`їхали, при огляді затриманого виявили в кишені його куртки гроші, викрадені з торгового намету.

У 25-річного сержанта міліції вістря заточки пройшло за два сантиметри від серця. У 35-річного лейтенанта міліції - поранення в черевну порожнину.

Поранених співробітників міліції госпіталізовано до лікарні, де їм надано медичну допомогу. Наразі їхнє життя поза небезпекою.

Слідчим відділом ЛМУ відкрито кримінальне провадження за статтею 186 (грабіж) КК України. А факт нанесення тілесних ушкоджень співробітникам міліції при виконання службових обов`язків внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікується за статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані прибули в регіон із Білорусії. Обидва є громадянами Грузії.

Затриманий підозрюється в причетності до крадіжок із автомобілів. Заточка, якою були поранені співробітники кримінального розшуку, як з`ясувалося, була їхнім знаряддям злочину.

Наразі міліція оголосила в розшук другого грузина Шанідзе Зазу Томазовича, 1976 року народження, який втік із місця злочину.