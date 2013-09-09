УБОЗ на Донеччині затримав корупціонерів

На Донеччині працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили корумпованих осіб, які надають публічні послуги, в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, директор філії однієї зі страхових компаній спільно з аварійним комісаром та незалежним експертом вимагали гроші від приватного підприємця за виплату страхових компенсацій на суму понад 150 тисяч гривень.

Передача хабара проходила в три етапи. Спочатку зловмисники отримали 3 та 10 тисяч гривень. Після одержання третьої частини від обумовленої суми у розмірі 17 тисяч гривень УБОЗівці затримали корупціонерів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 12 до 18 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.