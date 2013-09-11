Міліція затримала серійного «церковного» крадія

Гривні парафіяни храму вкидали до спеціальної скарбнички, яка була розміщена у капличці. Крадіжку церковних грошей помітили лише після того, як зловмисник вп’яте викрав пожертви.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів в.о. начальника Жидачівського райвідділу міліції Олександр Гаврущенко, капличка, у якій знаходилася скринька для пожертв, була відчиненою. Люди, які приходили на Службу Божу, вкидали туди гроші, які в подальшому мали би бути використані на потреби храму.

Спершу крадіжку у церкві не помітили. І, лише після кількох Служб Божих представники храму зауважили, що гроші хтось «прибирає» до своїх рук.

Отримавши відповідну заяву у Жидачівському райвідділі міліції, правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 28-річний житель одного зі сіл Жидачівського району.

Загалом за п’ять разів зловмисникові вдалося викрасти 970 гривень. Щоразу він спустошував скарбничку на 170-220 гривень, а за ці гроші купував собі харчі та спиртні напої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Триває досудове слідство.