Одинокі пенсіонери Рівненщини отримали від міліції «мобілки»

У Рівненській області одиноким пенсіонерам правоохоронці подарували мобільні телефони. На сьогодні в області вже таких пенсіонерів 57.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області, усе частіше одинокі пенсіонери стають жертвами грабіжників та шахраїв. Саме відсутність засобів комунікації та людей, які прийдуть на допомогу, роблять одиноких громадян похилого віку «легкою наживою» для зловмисників.

«Це моє спасіння, як кажуть, – не приховуючи радості, дякує 83-річний пенсіонер міліціонерам. – Швидку викликати, дільничному подзвонити, не дай Боже пожежа яка. Хата здорова, а я одненький».

Дільничні інспектори пояснили пенсіонерам, як користуватись телефонами. Номери телефонів одиноких бабусь та дідусів вони зберігають і собі, щоб мати змогу дізнатись, чи ніхто собі не дозволяє нанести шкоду здоров’ю тим, хто потребує допомоги та уваги.

У міліції Рівненщини наголошують, що найближчим часом ще 52 мобільні телефони будуть вручені одиноким літнім людям.