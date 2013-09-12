На Прикарпатті хрещений батько розбещував семирічну похресницю

На Прикарпатті хрещений батько підозрюється у розбещенні семирічної похресниці.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що до правоохоронців звернулась мати семирічної дівчинки, яка заявила про те, що хресний батько дитини вчиняв розпусні дії стосовно її малолітньої доньки.

Чоловіка затримано, йому готується повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Довідка УНІАН. Ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір`ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов`язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.