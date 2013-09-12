На Луганщині знайшли плантацію коноплі на 92 млн грн

У Луганській області на території Сєверодонецького лісового господарства біля селища Воронове 11 вересня правоохоронці виявили плантацію конопель.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУ МВС в області, площа ділянки, засіяної коноплями, становила понад 1 гектар. Між ялинками і соснами в 230 рядків було висаджено 460 тисяч кущів конопель. За цінами чорного ринку вартість виявленої наркотичної сировини становить близько 92 млн грн.

Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України «Незаконний посів або вирощування снодійного маку або конопель».



Фото: МВС України

На даний час створено слідчо-оперативну група, яка перевірить причетність посадовців лісового господарства до посіву конопель, порахувати збиток, заподіяний державі унаслідок того, що через посіви конопель загинули саджанці ялинок і сосен, а також встановить власника плантації.