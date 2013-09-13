Перші біопаспорти з’являться в Україні з 2016 року

Уже з 2016 року в Україні з'являться перші біопаспорти, в яких буде інформація про відбитки пальців власника. Але їхня ціна не тішить. За один примірник доведеться заплатити 605 гривень (57 євро), пишуть Вести.

На друк біометричних паспортів Кабмін виділив 800 млн грн. Для простих українців вони також будуть не дешевими. А точніше – чи не найдорожчими в Європі.

В Іспанії такий паспорт коштує 25,5 євро. У Словаччині – 40 євро. Чому новий український документ коштуватиме так багато, не знає ніхто. Але чиновники запевняють, що відкоригують вартість.

Нагадаємо, що українцям почали видавати біометричні паспорти. Найближчим часом усі виготовлені паспорти нового зразка будуть передані до дипломатичних установ України за кордоном для видачі громадянам України.

ТСН