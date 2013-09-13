У Рівному УБОЗ затримав групу вимагачів

Троє іноземців силоміць утримували в автомобілі 28-річного жителя Рівне та вимагали у нього 10 тисяч доларів за невиконання вимог із розблокування розробленого потерпілим програмного Інтернет-продукту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Зловмисники силоміць ввели чоловікові ін’єкцію з невідомою речовиною та сказали, що дадуть протиотруту, якщо той принесе гроші. Крім того, погрожували застосувати зброю.

Міліціонери затримали двох 27-річних та 25-річного іноземців при передачі їм 80 тисяч гривень.

«За частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження, – зазначив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віталій Бортнюк. – Зловмисники затримані згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання».

Чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.