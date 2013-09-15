Захарченко зустрівся з курсантами-сиротами ХНУВС
18:28, 15 вересня 2013Кримінал
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Вручив пам’ятні подарунки
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко під час візиту на Харківщину зустрівся з курсантами-сиротами, які навчаються у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, Захарчено поспілкувався з юнаками і дівчатами та поцікавився їхнім життям.
Фото: МВС України
Очільник МВС побажав курсантам успіхів у навчанні та майбутній міліцейській службі, а також вручив кожному, на згадку про зустріч, пам’ятні подарунки.
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