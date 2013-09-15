Заступник декана вимагав $1 тис. за вступ у виш

Заступник декана одного з чернівецьких вишів отримав 1000 доларів США за допомогу у вступі у навчальний заклад.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім грошей, які передав хабарнику майбутній студент, правоохоронці під час обшуку вилучили і додаткові кошти.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Досудове слідство триває.