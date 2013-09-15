Заступник декана вимагав $1 тис. за вступ у виш
18:36, 15 вересня 2013Кримінал
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Хабарника затримали
Заступник декана одного з чернівецьких вишів отримав 1000 доларів США за допомогу у вступі у навчальний заклад.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Окрім грошей, які передав хабарнику майбутній студент, правоохоронці під час обшуку вилучили і додаткові кошти.
Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Досудове слідство триває.
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