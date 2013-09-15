Харківські правоохоронці отримали 30 нових авто

14 вересня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час перебування на Харківщині вручив ключі від нових службових автомобілів підрозділам харківської міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міліцейський автопарк поповнено 30-ма легковиками Toyota Prius з гібридними силовими установками, які будуть знаходитись у користуванні підрозділів громадської безпеки, а саме в полку патрульно-постової служби, підрозділах ДАІ та «Беркут».

"Мешканці Харківської області повинні відчувати постійну підтримку та захист з боку органів внутрішніх справ, особливо в питаннях забезпечення належної охорони громадського порядку, – наголосив очільник МВС України Віталій Захарченко. - Я впевнений, що особовий склад харківської міліції спроможний виконувати поставленні завдання на високому рівні. Отримавши нові транспортні засоби, правоохоронці будуть діяти ще ефективніше та оперативніше реагувати на злочини та правопорушення".



Фото: МВС України

Захарченко розповів харківським міліціонерам, що МВС України закупило 1200 гібридних автомобілів марки Toyota. За попередніми оцінками фахівців, застосування підрозділами міліції автомобілів Toyota Prius дозволить істотно скоротити витрату палива.