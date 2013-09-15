У Донецьку вилучили підробленої горілки на 6 млн грн

Правоохоронці Донеччини виявили фальсифіковану горілку на суму понад 6 мільйонів гривень. Понад 400 тисяч пляшок вилучили правоохоронці в трьох складських приміщеннях.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами заступника начальника відділу УДСБЕЗ Сергія Плохіх, в середині серпня до міліції звернулися мешканці Донецька і повідомили, що на одній з охоронюваних територій міста зберігається підроблена горілка у великій кількості. Правоохоронці виїхали на місце, вилучили підозрілу продукцію і відправили її на експертизу.

За підсумками експертизи встановлено, що зразки частково не відповідають встановленому ДЗСТу і є горілчано-спиртовою сумішшю. Марки акцизного збору України, наклеєні на пляшки, теж виявилися підробленими.



Фото: МВС України

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного збору). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі ведуться заходи щодо встановлення осіб організаторів підпільного лікеро-горілчаного бізнесу.