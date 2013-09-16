В Україні священики освячують зброю і пиво

В Україні священики кроплять святою водою найдивовижніші речі. Вони святять усе церковне та не церковне. Молитви перестали звучати тільки в храмах, нині ними освячують цілі бізнеси, свяченою водою окроплюють людей, тварин, автомобілі та нерухомість.

Наприклад, на Радомишльському пивзаводі побував керівник однієї з українських церков, де звершив чин освячення лінії виробництва пива. Тепер на етикетці майорить надпис - зварено на освяченій воді. Так поєдналися релігія та бізнес.

А у храмі Вознесіння Господнього в столиці легко можна освятити жезл працівників ДАІ. Паличка легко перетворюється на посох праведника лише за 100 грн.

Релігієзнавець Людмила Філіпчук каже, що є речі, які не мають піддаватися освяченню, проте конкретних заборон в канонах немає. А самі священики відділяти смішне і грішне не збираються. Приміром, планшети теж можна освятити. У храмі Різдва Христового на лівому березі вам легко очистять "карму" планшета.

А ось на київському Афоні освятили навіть автомат Калашникова. Щоравда, молитву священик читав над закритим багажником автомобіля із зброєю, але краплі свяченої води на автомат пізніше таки впали.

Релігієзнавець Людмила Філіпчук каже, що якщо священик береже свій авторитет і розуміється глибоко на основах віри, то він не погодиться освячувати дивні предмети.

Пиво, жезл працівника ДАІ, планшет та бойовий автомат - усе стало освяченим без надзусиль. Легкість, з якою священики це зробили, лякає.

ТСН