За вихідні затримали майже 1 200 п'яних водіїв

За минулі вихідні в Україні працівники ДАІ зупинили 1 199 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За інформацією відомства, загалом сталося 1 427 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 32 людей, 267 осіб постраждали і отримали травми в аваріях.

Також за минулі вихідні інспектори ДАІ склали 11 517 адміністративних протоколів за порушення водіями правил дорожнього руху.

Загалом до органів внутрішніх справ за вказаний період надійшло 22 147 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 5 049 – з ознаками кримінальних правопорушень.