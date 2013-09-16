Міліція вилучила в жителя Луганщини ручний кулемет

У Луганській області правоохоронці у місцевого жителя вилучили ручний кулемет.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, в ході проведення оперативних заходів 14 вересня працівники Антрацитівського райвідділу міліції виявили і вилучили ручний кулемет системи Калашникова зі слідами переробки і 5 набоїв калібру 5,45 мм.

Як уточнила УНІАН начальник відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України Тетяна Погукай, кулемет вилучено з будинку 21-річного жителя Антрацитівського району.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Вилучена зброя направлена на дослідження.

Проводиться перевірка.