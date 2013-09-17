У Києві може з'явитися муніципальна міліція

У Києві на початку 2014 року може з'явитися муніципальна міліція. Її співробітники будуть стежити, щоб кияни не паркувалися на газонах, не вигулювали собак в недозволених місцях, не смітили і не псували тротуарну плитку. Найближчим часом за такий проект рішення будуть голосувати депутати Київради.

За словами заступника голови КМДА Олександра Пузанова, муніципальна міліція потрібна для порядку на вулицях і для наповнення бюджету міста, повідомляють "Вести".

"Зараз, наприклад, міліція, ДАІ місту не підкоряються, і ми не можемо їм ставити завдання безпосередньо. Тому змушені щоразу звертатися до ДАІ, щоб вони прибрали припарковані машини з тротуарів Хрещатика, до міліції - щоб вони допомогли притягнути до відповідальності власників незаконних ларьків. А муніципальну міліцію, яка підпорядковуватиметься міської влади, достатньо буде один раз поставити таке завдання, і вони будуть зобов'язані її виконати", - сказав чиновник.

Всі зібрані штрафи будуть надходити в столичну казну. Зокрема, за вигул собак в недозволеному місці, без намордника або повідця штраф становитиме 51 грн. Найбільшим стягненням стане знищення дерев - 2800 грн.

Крім того, за кинутий недопалок або сміття повз урни доведеться заплатити 17 грн. Паркування на газонах обійдеться від 255 до 340 грн.

Раніше повідомлялося, що столична влада має намір припинити практику надання додаткових торгових місць в Києві у літній період.

ТСН