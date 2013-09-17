На базі центру ВВ МВС проходять змагання спецпризначенців

16 вересня на базі навчального центру внутрішніх військ МВС України у Нових Петрівцях відбулося урочисте відкриття змагань серед підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ. У рамках змагань військовослужбовці також складатимуть кваліфікаційні іспити на право носіння Крапового берета.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на плацу бригади спеціального призначення «Барс» військовослужбовців привітав із початком змагань командувач внутрішніх військ генерал-лейтенант Станіслав Шуляк.

- Змагання спецназу – це справжня школа підвищення професіоналізму та майстерності, це можливість впровадження та апробації сучасних форм та методів підготовки підрозділів внутрішніх військ, – переконаний генерал-лейтенант Станіслав Шуляк. - Цьогорічні досягнення примножать славні бойові традиції спецназу внутрішніх військ.

Також з побажаннями перемоги до учасників змагань звернулися перший заступник голови Ради Асоціації ветеранів внутрішніх військ МВС України полковник у відставці Георгій Даценко та володар Крапового берета прапорщик Сергій Конєв. На початок змагань благословив усіх отець Віталій.

На відкриття змагань також завітали делегації Народної озброєної міліції Китайської Народної Республіки, Національної жандармерії Французької Республіки, жандармерії Румунії, внутрішніх військ МВС Російської Федерації та аташе з правоохоронних питань Посольства Французької Республіки в Україні й Посольства Румунії в Україні.

Проведення комплексних змагань серед підрозділів внутрішніх військ з елементами тактико-спеціальної підготовки – це та форма, яка найбільш ефективно сприяє удосконаленню професійної підготовки військовослужбовців. Тому не випадково, що сьогодні організацією змагань серед підрозділів спеціального призначення зацікавлені не лише силові структури України, а й іноземних країн.

Змагання серед підрозділів спеціального призначення 2013 року - чотирнадцяті. Перші такі змагання проводилися в АР Крим. Окрім команди внутрішніх військ МВС України у змаганнях брали участь команди від Республіки Білорусь, Молдови, Румунії та Російської Федерації. Протягом усього періоду програма змагань змінювалась та удосконалювалась. На сьогоднішній день програма передбачає вправи з різних розділів бойової та спеціальної підготовки підрозділів внутрішніх військ та дозволяє об’єктивно оцінити як практичну так і теоретичну підготовку військовослужбовців та підрозділів.

До навчального центру внутрішніх військ МВС України цього разу прибули 16 команд, які упродовж кількох днів будуть змагатися за перше місце. У перший день військовослужбовці змагалися у стрільбі з бойової зброї – автомата та пістолета та долали смугу перешкод.

Спостерігаючи як спецназівці з перших хвилин запекло йдуть до перемоги, командир антитерористичного підрозділу мобільної групи жандармерії Румунії підполковник Тіберіу Філіпас відмітив високий рівень підготовки військовослужбовців, що прибули на змагання.

«Вражає прагнення українських військових правоохоронців належати до особливої групи людей – крапового братства, а особливо те, що вже не одне покоління військовослужбовців внутрішніх військ відчайдушно бореться за право носити цей символ чоловічої сили та мужності» - поділився враженнями підполковник Тіберіу Філіпас.

Загалом за увесь час проведення змагань майже 80 військовослужбовців стали володарями Крапового берету, з них – 21 військовослужбовець отримав кваліфікаційний рівень «Майстер спецназу», 15 військовослужбовців отримали кваліфікаційний рівень «Фахівця спецназу» першого класу та 44 військовослужбовця отримали кваліфікаційний рівень «Фахівця спецназу» другого класу.