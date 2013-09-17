В Ужгороді таксист торгував наркотиками

На одній з вулиць Ужгорода за порушення правил дорожнього руху працівники ДАІ зупинили автомобіль «Dacia Logan». Керував ним 37-річний мешканець міста, приватний таксист.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час розмови з правоохоронцями водій підозріло поводився: його трясло, він постійно витирав обличчя без видимої на те причини і взагалі неадекватно реагував.

Це закономірно викликало в ДАІшників підозру й вони викликали на місце події слідчо-оперативну групу та оперативників з відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Ужгородського міського відділу міліції.

Виявилося, що чоловік цей раніше вже попадав у поле зору міліціонерів через скоєння злочину, пов'язаного із збутом наркотичних речовин. Правоохоронці спитали молодика, чи є у нього які-небудь заборонені предмети, на що водій добровільно, в присутності понятих, виклав з кишені штанів медичний шприц ємністю 2 мл., наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, схожу на метамфетамін, а також згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожу на маріхуану.

Вилучене «зілля» направлено на дослідження. Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне перевезення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.