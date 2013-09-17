Пасажирка джипу накинулася з ножем на ДАІшників

На Закарпатті облаявши міліціонерів, войовнича жінка прорізала ножем колесо службової «Шкоди», за що їй тепер доведеться відповідати.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, ця надзвичайна пригода сталася в Ужгороді пізно ввечері 15 вересня. Наряд працівників ДАІ Ужгорода у складі капітана міліції Станіслава Поповича та капітана Юрія Матейка ніс службу на вулиці Гранітній. Близько 22:35 правоохоронці помітили на дорозі кофейний джип «Гранд Черокі» на словацьких номерах, який вирішили зупинити. На вимогу зупинитися водій джипа не відреагував, тож правоохоронці стали його переслідувати на службовій «Шкоді Октавії», увімкнувши сирену та проблискові маячки. Зупинили втікача за півкілометра на вулиці Лелекача. Водій не мав жодних документів на машину й відмовлявся спілкуватися з правоохоронцями. Проте на цьому все не закінчилося. Зненацька із салону іномарки вийшла жінка-пасажирка, котра стала поводити себе агресивно.

«Пані, явно перебуваючи в стані алкогольного сп′яніння, стала нецензурно ображати працівників ДАІ, хапала їх за форму, намагалась нанести їм тілесні ушкодження, а в подальшому сходила додому, взяла великий кухонний ніж і пошкодила ним переднє праве колесо на службовій «Шкоді», – зазначено в повідомленні.

Пробивши одне, хуліганка намагалась порізати й решту коліс, проте їй вчасно перешкодили це зробити. Тоді жінка викинула ніж на сусідній город, де його потім і знайшли та вилучили правоохоронці.

Згодом правоохоронці з′ясується, що це була 42-річна знайома водія, жителька Ужгорода, яку він того вечора підвозив. У джипі перебував також і її п′яний чоловік, який теж агресивно себе поводив. Як з′ясувалося, вони всією компанією того вечора частувалися в барі, а потім нетверезий водій сів за кермом і вирішив їх розвести по домівках. До речі, він навіть не власник цього джипа, бо власник був взагалі «готовий» і лежав у салоні.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, керівництво Ужгородського міськвідділу міліції та міської ДАІ. 34-річний водій позашляховика виявився п′яним, на нього складено відповідний адміністративний протокол, машину затримано на штрафмайданчик міліції. А от його войовничій приятельці доведеться нести ще й кримінальну відповідальність за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження.