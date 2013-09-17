Посвідчення водія зразка СРСР треба замінити - ВР

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр".

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" щодо врегулювання питання дії посвідчень водія зразків бланків затверджених органами влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 314 народних депутатів із 403, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до розділу V «Перехідні положення» Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», де передбачається, що посвідчення водія, які були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, можуть бути замінені на посвідчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

У нинішньому варіанті у «Перехідних положеннях» визначається, що посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.

Водночас, депутати не підтримали проект закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для громадян пенсійного віку) позафракційного народного депутата Олега Ляшка.