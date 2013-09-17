Міліція продовжує навчатися якісно співпрацювати зі ЗМІ

Майже півроку представники керівної міліцейської ланки сидітимуть за умовними «партами» та вчитимуть ази співпраці із мас-медіа. В Україні стартував спільний проект МВС та Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами та працівниками ЗМІ».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Навчатимуть міліціонерів у кожному регіоні. Здебільшого керівників. Від начальників райвідділів до керівників слідчих управлінь. Адже саме від них подекуди залежить й інформування громадськості про зроблене, і співпраця зі ЗМІ. Проводитимуть тренінги визнані як міжнародні, так і українські експерти з питань практики спілкування з пресою під час розслідувань.

На презентації експертів у Києві обидві сторони проекту висловили свої позиції та очікування від подібних заходів. МВС зацікавлене у реалізації політики відкритості та прозорості, ОБСЄ погодилося допомогти.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні Мадіна Джарбусинова підкреслила, що співпраця із МВС триває не один рік і за цей час відомства встигли зробити чимало.

«У минулому році ми спільно провели навчання для працівників підрозділів по зв’язках з громадськістю з усієї України. Ми зрозуміли, що міліція і журналісти відчувають себе гравцями по різні сторони барикад, між ними існує умовний бар’єр. І наша задача зітерти і зламати цей бар’єр. Вказаний проект покликаний на удосконалення діалогу між органами влади та громадськістю, посередником якого є саме ЗМІ», – зазначила посол ОБСЄ.

Головний слідчий країни Микола Чинчин повідомив, що в рамках нового КПК роль слідчого значно підвищилася, і тому вимоги сьогодення потребують активної звітності у розслідуванні найбільш резонансних проваджень. Микола Чинчин наголосив, що питання роботи у напрямку взаємодії зі ЗМІ одне з пріоритетних, адже саме очолюване ним управління безпосередньо контролює розслідування усіх проваджень, де потерпілим є саме представник ЗМІ.



Микола Чинчин/Фото: МВС України

«Усі події, пов’язані зі ЗМІ, у тому числі і порушені кримінальні провадження щодо перешкоджання професійній діяльності представникам ЗМІ, ми тримаємо на особливому контролі. Більше того, щомісяця звітуємо на засіданнях Міжвідомчої робочої групи при Адміністрації Президента України про зроблене у цьому напрямку», – зазначив керівник слідчого підрозділу МВС.

Перший етап проекту організували для керівників регіональних слідчих управлінь. Із «секретами» успіху ефективної взаємодії зі ЗМІ ділилися провідні міжнародні експерти Мікаель Фрайенштайен з Німеччини та Девід Вослі з Великої Британії.

Обидва мають понад 30 років стажу роботи у поліції своїх країн та у «гарячих» точках світу. Досвід, який отримали – неоціненний, адже європейські країни вже давно мають високий рівень довіри населення до поліції і якісну та продуктивну співпрацю зі ЗМІ правоохоронних відомств.

Вітчизняне ж МВС перебуває на стадії вдосконалення обох напрямків роботи. Головне, як відзначив один із експертів, мати ціль, якщо її немає, то і досягти чогось украй складно. На щастя, українська міліція має не лише мету, а й бажання стати тим відомством, якого потребує наше сьогодення – відкритим, прозорим і потрібним людям.