У МВС відбудеться круглий стіл щодо захисту тварин

09:03, 18 вересня 2013
Кримінал
0

Захід запланований на 26 вересня

У Міністерстві внутрішніх справ відбудеться круглий стіл, присвячений захистові тварин. До участі в ньому запрошені представники громадських організацій, а також фахівці кількох підрозділів МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, захисники тварин з кількох громадських організацій 17 вересня прийшли до МВС з вимогою закрити сайти, що пропагують жорстоке ставлення та розправи над тваринами.


Пікет під МВС/Фото: МВС України

Начальник Управління зв’язків із громадськістю МВС України Сергій Бурлаков під час зустрічі з учасниками мітингу біля будівлі МВС запевнив їх, що у відомстві готові вирішувати проблему щодо протиправних посягань на тварин.

Оскільки питань було піднято досить багато, для їх вирішення у відомстві планують зібрати за круглим столом представників громадських організацій, а також фахівців кількох підрозділів Міністерства внутрішніх справ, відповідальних за протидію подібного роду злочинам.

Проведення круглого столу попередньо заплановане на 26 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter