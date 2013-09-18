У МВС відбудеться круглий стіл щодо захисту тварин

У Міністерстві внутрішніх справ відбудеться круглий стіл, присвячений захистові тварин. До участі в ньому запрошені представники громадських організацій, а також фахівці кількох підрозділів МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, захисники тварин з кількох громадських організацій 17 вересня прийшли до МВС з вимогою закрити сайти, що пропагують жорстоке ставлення та розправи над тваринами.



Пікет під МВС/Фото: МВС України

Начальник Управління зв’язків із громадськістю МВС України Сергій Бурлаков під час зустрічі з учасниками мітингу біля будівлі МВС запевнив їх, що у відомстві готові вирішувати проблему щодо протиправних посягань на тварин.

Оскільки питань було піднято досить багато, для їх вирішення у відомстві планують зібрати за круглим столом представників громадських організацій, а також фахівців кількох підрозділів Міністерства внутрішніх справ, відповідальних за протидію подібного роду злочинам.

Проведення круглого столу попередньо заплановане на 26 вересня.