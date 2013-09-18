На Чернігівщині затримали рибалок-браконьєрів

На Чернігівщині під час спільного рейду працівники міліції та Держрибохорони затримали браконьєрів, які завдали рибному господарству України збитків на 65 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час проведення профілактичних заходів міліціонери разом зі співробітникам Держрибохорони на притоці Дніпра поблизу села Редьківка Ріпкинського району серед ночі затримали трьох мешканців Ріпкинського району.

Ці зловмисники здійснювали вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову - електролову. Під час огляду речей горе-рибалок було виявлено два потужні акумулятори, один з яких живив 12-ватний човновий електродвигун іноземного виробництва (завдяки чому браконьєри пересувалися цілком безшумно), а другий давав життя саморобному електричному пристрою. Саме ця пекельна машинка й примушувала рибу підніматися на поверхню, де чоловіки на гумовому човні підсакою витягували здобич на борт.

Загальна вага виловленого склала близько 150 кілограмів. Збитки, завдані рибному господарству держави, склали 65 тисяч гривень. У браконьєрів вилучено автомобіль «Таврія», гумовій човен, електродвигун, акумулятори, дроти та виловлену рибу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.