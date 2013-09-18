На Сумщині молодик зруйнував пам’ятник ліквідаторам ЧАЕС

У Великій-Писарівці, що на Сумщині, хуліган зруйнував пам’ятник ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Але вже вранці був затриманий правоохоронцями. «Вказала» на зловмисника фарба, яку міліціонери нанесли на пам’ятник саме для того, щоб виявляти подібних хуліганів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці почали пошуки хулігана. «Коли був поставлений пам’ятник, на нього відразу нанесли фарбу, - коментує начальник Великописарівського райвідділу міліції Віталій Дейниченко. – Але не просту. Справа в тому, що на самій споруді вона була невидимою, а от коли потрапляла на одяг або на руки, відразу проявлялась червоним кольором. Змити її було не так просто: тільки потрапляє на неї вода – відразу колір стає яскравішим».

Поруч з парком знаходився бар і правоохоронці припустили, що ймовірно невідомий зайшов туди або перед злочином, або потім – щоб відсвяткувати. І не помилились. До міліціонерів відразу звернулась бармен і поскаржилась на одного з відвідувачів: «Ви подивіться, що Сашко накоїв. Він мені вимазав весь стіл у фарбу якусь». Коли правоохоронці подивились – відразу «впізнали» свою «чарівну» речовину.

Міліціонери вирушили до зловмисника додому. Останній спочатку і намагався сперечатись, але докази були, в прямому сенсі цього слова «на обличчя». Воно було червоного кольору. І не тільки обличчя: руки, одяг – все червоніло. Тож, хулігана затримали та доставили у райвідділ міліції.

У кабінеті слідчого 32-річний місцевий житель пояснив: «Я був п’яний… Чого туди поліз – не знаю. Але мені соромно, що я таке зробив».

Стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 298 Кримінального кодексу України (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури). Сам пам’ятник вже відновлений. Підозрюваний теж приймав участь в цьому. Але за свої дії все ж таки прийдеться відповісти. За санкцією статті йому загрожує або сплата штрафу, або обмеження волі строком до трьох років.