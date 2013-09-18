У Донецьку розпочалися антитерористичні навчання

У навчаннях члени регіональної Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Донецькій області відпрацьовуватимуть практичні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчання, умови яких максимально наближені до реальних, проводяться в місцях масового перебування людей та на об’єктах транспорту, повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Крім співробітників СБУ у навчаннях беруть участь працівники ГУМВСУ в Донецькій області, УМВС України на Донецькій залізниці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Донецького прикордонного загону, фахівці Департаменту виконання покарань та представники органів місцевої влади і управління.

Під час триденних навчань правоохоронці відпрацьовуватимуть заходи щодо своєчасної протидії можливим терористичним загрозам: виявлення та знешкодження вибухових пристроїв, евакуація громадян, розшук та затримання умовних злочинців.

У рамках навчань на залізничному вокзалі станції «Донецьк» шукали вибухівку. Вокзал було оточено, пасажирів та працівників залізниці евакуйовано, після чого проведено огляд.

У ході здійснення необхідних заходів інспектором-кінологом з собакою, що спеціально натренований на виявлення вибухівки, набоїв та вогнепальної зброї, проводився огляд будівлі залізничного вокзалу. Під час відпрацювання службовий собака зреагував на урну, розташовану на другому поверсі при виході з великого конкурсу.

Там і знайшли імітований вибуховий пристрій, який у ході заходів було знешкоджено.

Як відзначили відвідувачі і пасажири вокзалу, враховуючи загрозу можливого вибуху в місцях масового скупчення людей, правоохоронці спрацювали професійно грамотно, не допускаючи порушень безпеки пасажирів і паніки серед громадян, що знаходилися в приміщенні вокзалу.

Керівники правоохоронних відомств, задіяних у навчаннях, сподіваються, що місцеві мешканці та гості міста з розумінням сприймуть можливі тимчасові незручності.