В Одесі співробітниця банку привласнила 800 тис. грн

В Одесі викрито завідуючу касою однієї з банківських установ, яка привласнила понад 800 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Одеській області, в обов`язки жінки входила закладка грошей у банкомати.

Отримавши 800 тисяч гривень для закладки в банкомат, касир у касету поклала всього 375 тисяч гривень, решту грошей залишивши собі. При цьому касети касир опломбувала закріпленою за нею пломбою, а в банкомат у ручному режимі ввела недостовірні дані про те, що туди вкладені 800 тисяч.

Вдруге отримавши в банку 800 тисяч гривень, жінка вклала в касети банкомату 380 тисяч, а 420 тисяч гривень привласнила. Крім того, намагаючись приховати недостачу грошей, касир сфальсифікувала документи.

Зловмисниця була затримана співробітниками міліції на своєму робочому місці, під час проведення ревізії.

Відносно затриманої розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Днями суд обрав для підозрюваної санкцію у вигляді утримання під вартою.