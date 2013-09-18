У Чернівцях невідомі напали на подружжя підприємців

У Чернівцях невідомі здійснили розбійний напад на подружжя підприємців у їхньому будинку в Садгірському районі.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, 18 вересня близько 3 години ночі четверо невідомих у масках вдерлися до помешкання та, застосовуючи фізичну силу, заволоділи грошима та коштовностями. Зловмисники винесли з будинку 20 тисяч доларів США та золоті прикраси. Постраждалі - 38-річний чоловік та 33-річна жінка. Обоє – приватні підприємці. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, правоохоронці шукають свідків скоєння цього злочину.