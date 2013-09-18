У Чернівцях на хабарі затримали п'ятьох посадовців.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, для вирішення питання про встановлення кількох біл-бордів приватний підприємець заплатив чиновникам майже 30 тисяч гривень.

17 вересня працівники Управління по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області за отримання неправомірної вигоди затримали держслужбовців, які обіймали керівні посади як у облдержадміністрації, так і в районних та селищних радах.

Як зазначаться у повідомленні, у посадовців була налагоджена схема для позитивного «вирішення питань» у стислі терміни.

Приватний підприємець звернувся до посадовця облдержадміністрації з проханням виділити земельні ділянки під встановлення біл-бордів на узбіччі однієї з автодоріг області. Ціна питання склала 23 тисячі гривень, але це тільки в «одні руки». Підприємець мав також «залагодити» питання ще з декількома чиновниками районного масштабу, відповідно там суми були значно менші - 600 та 300 доларів США.

17 вересня підприємець мав віддати керівникові одного з управлінь ОДА частину «винагороди», cаме під час передачі грошей хабарник був затриманий. Таким же чином були затримані й інші учасники корупційного ланцюга.

За даним фактом прокуратурою Чернівецької області відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 15 та ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі двоє хабарників знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, щодо інших вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

