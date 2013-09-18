Міліціонер знайшов на пероні вокзалу немовля

Неподалік від пункту міліції ЛВ на станції «Сімферополь» на залізничному пероні правоохоронець знайшов немовля.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, дивувало те, що поруч не було дорослих. Тож, не гаючи часу, працівник міліції приніс дитину до відділку. Вона на той час зовсім не плакала та ледь дихала. Правоохоронці негайно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Маля ніхто не розшукував, і згодом стало зрозуміло, що її кинули.

Медики, оглянувши немовля, констатували, що це дівчинка місячного віку й мала гостре респіраторне захворювання, тому необхідна термінова медична допомога.

На теперішній час дитині нічого не загрожує. Їй надають необхідну кваліфіковану медичну допомогу у Сімферопольській республіканській дитячій інфекційній лікарні.

Особу матері встановлено. Правоохоронці з’ясували що це 37-річна мешканка Сімферопольського району, яка раніше притягувалася до відповідальності за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Наразі порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

«Якщо вина горе-матері буде доведена, їй загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.