Багатодітні родини міліціонерів Криму отримали житло

Придбане міліцією Криму службове житло отримали кілька багатодітних міліцейських родин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед тих, хто отримав нові квартири – практичні працівники міліції у званні від прапорщика до підполковника. Три родини – багатодітні, у них виховують по троє та четверо дітей.

Службові квартири у м. Сімферополь були придбані Головним управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим у 2012 році в рамках Комплексної програми забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Придбане житло призначене для використання в установленому порядку в якості службового.

Як зазначається у повідомленні, придбання цього майна здійснене в суворій відповідності до Закону України «Про здійснення державних закупівель» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» від 04.07.2012 № 5044-VI.

У бухгалтерському обліку ці операції відображені у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996- XIV. Облік витрат, пов’язаних із придбанням житла, проведений після отримання документального підтвердження права власності на це житло.

Прийняття рішення про розподіл житла здійснювалося на колегіальній основі у відповідності до списків черги кримських правоохоронців, які потребують поліпшення житлових умов: мають багатодітні родини, їхні родичі або діти мають тяжкі форми захворювань чи інвалідність тощо.

Серед правоохоронців, які отримали службове житло – працівники органів внутрішніх справ у званні від прапорщика до підполковника міліції, які працюють на посадах від міліціонера патрульної служби до працівників карного розшуку і слідчих підрозділів. У двох родинах працівників міліції виховуються по троє дітей, ще в одній сім’ї – четверо дітей.

Тим часом на черзі на службове житло продовжують перебувати понад 1тисяча працівників міліції Криму.

