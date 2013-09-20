У Донецьку затримали «мінера» магазину

У Донецьку правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який дав неправдиве повідомлення про замінування одного з магазинів міста, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, на телефон екстреної допомоги ГУ ДСНС України в Донецькій області в серпні подзвонив невідомий і повідомив про закладку в одному з магазинів міста Донецька гранат Ф-1 і Ф-5.

Тоді при огляді спеціалістами-вибухотехніками приміщення магазину і прилеглої території якихось пристроїв або речовин виявлено не було.

В результаті проведених співробітниками СБУ заходів аноніма було встановлено. Ним виявився 46-річний житель Донецька, який тимчасово не працює.

Наразі в ході допиту зловмисник зізнався у скоєному і пояснив, що дзвінок зробив з хуліганських мотивів, тому що був в алкогольному сп`янінні. Реальних намірів і можливостей скоєння злочину терористичного характеру він не мав.

За цим фактом слідчі ГУ МВС України в Донецькій області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) КК України.

Згідно з чинним законодавством, свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу та інших дій, які загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі від 2 до 6 років. Ті ж діяння, що призвели до тяжких наслідків або повторні дії, караються позбавленням волі на строк до 8 років, зазначили в повідомленні.