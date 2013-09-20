На Луганщині затримали наркоторговця з товаром

Поблизу міста Молодогвардійськ Краснодонського району Луганської області 18 вересня затримано наркоторговця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, наркоторговець був затриманий співробітниками міліції посеред поля в момент реалізації товару. Оперативниками БНОН у нього було вилучено 17 тис. грн, які він встиг заробити за годину продажу наркотиків, а також нереалізований товар на таку ж суму - 19 блістерів «Димедролу», 70 мл опію та 50 мл оцтового ангідриду.

Встановлено, що наркоторговець щоразу змінював місце, де проходитиме реалізація товару, і повідомляв про нього за 15 хвилин до початку продажу через свою людину. Наркодилер під`їжджав в обумовлене місце на кросовому мотоциклі, в шоломі і масці, які ніколи не знімав. За один раз він встигав «отоварити» до 50 покупців. Крім «Симплексу» (концентрату екстракційного опію) і ангідриду оцтової кислоти, у нього можна було купити і «Димедрол», що підсилює ефект від вживання наркотиків, а також чисті шприци. Тут же, на місці, наркомани виготовляли на вогнищі ацетильований опій і кололися. Під час продажу за навколишньою місцевістю спостерігали за допомогою бінокля. Якщо в полі зору з`являвся «чужак», всі терміново покидали це місце.

На даний момент наркоторговець затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Торговцем опію виявився житель Молодогвардійська, 1979 року народження. Більше п`яти років він сам вживає наркотики і перебуває на обліку.

Наразі даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Дана стаття передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.