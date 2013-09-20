Чоловік убив жінку та її 9-річного сина

На Кіровоградщині цієї ночі працівники міліції затримали підозрюваного в подвійному вбивстві – 31-річної жінки та її 9-річного сина.

Як повідомили УНІАН в СГЗ УМВС в Кіровоградській області, 29-річний житель Новоархангельського району після влаштованої різанини поранив себе, але втікаючи від правоохоронців пробіг ще близько кілометра.

У родині, де проживала мати одиначка з двома дітьми та рідним братом, нетверезий співмешканець влаштував дебош. З ним час від часу розмовляли та заспокоювали, однак чоловік нервував, а іноді зовсім втрачав почуття реальності.

Близько другої години ночі брат господині вийшов надвір. Повертаючись до будинку, зіштовхнувся на порозі зі співмешканцем жінки, який кудись побіг. Всередині чоловік побачив пораненими усіх своїх рідних. Прибувши на місце події, лікарі констатували смерть жінки та хлопчика. 10-річна дівчинка у важкому стані була доставлена до реанімаційного відділення.

Тим часом працівники міліції вийшли на слід підозрюваного та затримали його. Як з’ясувалося, раніше судимий за крадіжки і розбійні напади чоловік ніде не працював та постійно вживав алкогольні напої, через що переживав психічні розлади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Особу очікує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічно.