На Миколаївщині зґвалтували 16-річну дівчину

Співробітники Новобузького райвідділу міліції Миколаївської області почали розслідування зґвалтування 16-річної жительки Нового Бугу.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, 20 вересня дільничному інспектору зателефонувала жінка, яка повідомила, що її неповнолітню дочку зґвалтували.

Міліціонер повідомив про подію до райвідділу й виїхав на місце.

«Членам слідчо-оперативної групи мати 16-річної дівчини пояснила, що вона всю ніч шукала свою дочку, яка з невідомих причин не повернулася додому. Дівчина має певні розлади здоров`я й не в її правилах було затримуватися десь, не повідомляючи про це своїм рідним. До міліції схвильована мати не зверталася, а вранці її дочка сама повернулася додому», – повідомили в міліції.

Експерт, оглянувши дівчину, встановив візуальні ознаки скоєння стосовно неї насильницьких дій.

«Зі слів потерпілої з`ясувалося, що наочно знайома компанія з двох дівчат і хлопця були учасниками зґвалтування: поки дівчата тримали потерпілу, хлопець - ґвалтував її”, - повідомляють в УМВС.

Слідчим відділом Новобузького райвідділу міліції почато кримінальне провадження за ч. 3 ст.152 КК України (згвалтування).

Призначено необхідні експертизи, проводяться першочергові слідчі дії для встановлення й затримання осіб, причетних до скоєння злочину.