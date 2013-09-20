На Дніпропетровщині затримали «липового» міліціонера

У Дніпропетровській області впродовж кількох місяців брат із сестрою платили шахраю, який представився співробітником міліції. Він пообіцяв допомогти притягнути до кримінальної відповідальності зловмисників, які побили брата.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Влітку 2012 року було розпочато кримінальне провадження за фактом побиття двох чоловіків, але на думку постраждалих, зловмисники не понесли заслужене покарання. Тому, коли один з побитих та його сестра познайомилися з 25-річним чоловіком, який представився працівником міліції, вони з радістю погодилися на запропоновану допомогу у притягненні винних до кримінальної відповідальності. Та вони не могли передбачити, яку ціну їм доведеться заплатити за подібну послугу.

Постраждалі навіть не запідозрили, що у пред’явленому нібито працівником міліції закритому посвідченні не було навіть фотокартки та прізвища. Таким чином, з 27 січня по 23 квітня поточного року шахрай змусив сестру постраждалого заплатити близько 23 тис. гривен, а побитий чоловік віддав зловмиснику мобільний телефон, планшет, цифровий фотоапарат та близько 17 тис. гривень.

Слідчий відділ Дніпродзержинського міського управління вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Міліція Дніпропетровщини ще раз нагадує, що згідно із Законом України «Про міліцію» працівник міліції зобов'язаний при звертанні до громадянина назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення.