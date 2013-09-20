УБОЗ викрив жінку-податківця у вимаганні хабара

20 вересня працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Луганській області в процесі здійснення негласних слідчих дій викрили у вимаганні неправомірної вигоди заступника начальника одного з відділів ДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області.

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, чиновниця вимагала 7 тис. гривень хабара і отримала частину грошей (1 тис. гривень) у приватного підприємця за невжиття заходів реагування за виявленими порушеннями податкового законодавства. Гроші, отримані в якості неправомірної вигоди, вилучені працівниками міліції.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 КК України.Ведеться досудове розслідування.