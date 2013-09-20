Лекарь нагородив переможців гри «Зірниця»

На церемонії урочистого закриття Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лекарь вручив дітям планшетні комп’ютери.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вітаючи їх, Сергій Лекарь акцентував увагу присутніх на важливості єднальної сили Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця».

«Міністерство внутрішніх справ приклало максимум зусиль, щоб ви гарно провели ці дні, наповнені яскравими подіями та дружньою підтримкою. Сьогодні ми вітаємо переможців, але все ж таки перемогла дружба», – зазначив він.

Подарунок від МВС України очікував і на організаторів військово-патріотичного спортивного заходу. Так, окрему подяку та цінний подарунок за якісну організацію гри Сергій Лекарь вручив заступникові керівника Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Не залишився осторонь від здійснення приємної місії і міністр освіти і науки України Дмитро Табачник.

За сприяння у проведенні на високому рівні Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» керівник відомства вручив подяку начальнику УМВС України в Миколаївській області полковнику міліції Юрію Сєднєву.