Міліція Миколаївщини отримала 10 нових авто

На Миколаївщині заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь вручив працівникам служби громадської безпеки нові службові автомобілі. 10 автомобілів Toyota Prius з гібридними силовими установками надійдуть до батальйону патрульної служби, ДАІ та спецпідрозділу «Беркут».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Звертаючись до особового складу Миколаївського гарнізону міліції, заступник міністра внутрішніх справ України привітав міліціонерів із поповненням автомобільного парку.

«Дуже приємно виконати доручення міністра внутрішніх справ України. Маємо надію, що автомобілі, отримані в рамках співпраці України та Японії і виділені МВС у рамках програми «Безпечне місто», принесуть користь і в належній організації підтримки громадського порядку, і в поліпшенні умов службової діяльності правоохоронців», – підкреслив Сергій Лекарь.