Обшуки в «Укрсоцбанку» санкціоновані, – МВС

Обшуки в офісі «Укрсоцбанку» проведені в рамках розслідування кримінального провадження. Робота банківської установи не блокувалася. Наразі слідчі дії завершені, оформлюються відповідні протоколи.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення певними особами майна ПАТ «Укрсоцбанк» та фізичної особи в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Як наголошують у міліції, мова йде про десятки мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування, з метою відшукати документацію, що підтверджує факти скоєння кримінального правопорушення, були проведені санкціоновані судом обшуки у приміщеннях банку: в центральному офісі та філії банку в м. Києві.

Триває слідство.