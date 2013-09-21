У Одесі затримали хлопця, який стріляв у чоловіка

У Одесі 20 вересня затримано 19-річного хлопця, який поранив на вулиці з пістолета чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до Таїрівського райвідділ міліції (Київський район) надійшла заява від 24-річного городянина про те, що по вул. Люстдорфська дорога, малознайомий йому хлопець в ході конфлікту, який виник несподівано, вистрілив у нього з пневматичного пістолета «Флобер».

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Вилучену зброю направлено на експертизу.