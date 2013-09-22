У Львові судитимуть нападників на журналістів «Савік Шустер Студії»

У Львові 10 жовтня судитимуть двох осіб, які наприкінці червня напали на членів знімальної групи «Савік Шустер Студії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, йдеться про факт перешкоджання законній професійній діяльності журналістки «Савік Шустер Студії», яка 26 червня 2013 року разом з оператором знімала репортаж для програми ”Шустер Life. Адреналін”.

Двоє осіб, які були незадоволені проведенням відеозйомки на площі Ринок у Львові, намагались завадити оператору виконувати його професійні обов’язки.

Зокрема, один із підозрюваних затуляв руками мікрофон відеокамери, застосувавши фізичну силу, схопив за руку журналістку, вирвав з її рук службове посвідчення та викинув його у смітник.

Того ж дня за даним фактом правоохоронними органами було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.171 КК України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Прокуратурою Галицького району Львова обвинувальний акт стосовно вказаних осіб направлено до суду. Судовий розгляд призначено на 10 жовтня поточного року.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді накладення штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, за даними львівської міліції, 26 червня близько 19.00 до правоохоронців звернулася 24-річна журналістка, яка повідомила, що близько 18.30 на площі Ринок невідомі особи під час проведення зйомок програми про благодійність перешкоджали займатися професійною діяльністю їй та оператору. Зловмисники вхопили її за руку і вирвали журналістське посвідчення, яке викинули у смітник, а також намагалися пошкодити камеру.

Правоохоронці встановили і затримали зловмисників.

Як повідомили у «Савік Шустер Студії», знімальна група працювала над черговою програмою соціального ток-шоу ”Шустер Life. Адреналін” про «чорних» благодійників.

«На нас напали, розбили камеру, відібрали журналістське посвідчення. Ми проводили журналістський експеримент: наскільки люди готові пожертвувати свої гроші іншим. Героїня сюжету – мати хворої дитини йшла центром Львова, маючи всі документи, і отримувала допомогу від людей. В цей час підбігли люди, почали вимагати показати посвідчення, я їм надала, а вони скрутили руки, відібрали документ і почали бити камеру. Ми викликали наряд міліції», - повідомила журналістка Альбіна Безроденко, яка стала жертвою нападу у Львові.