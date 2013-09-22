У Луганську п`яний син судді на BMW збив дівчину - ЗМІ

22 вересня, вночі, в Луганську п`яний 22-річний хлопець на BMW Х5 збив дівчину 1986 року народження.

Про це виданню «Східний варіант» повідомило інформоване джерело в слідчих органах.

За кермом автомобіля був хлопець 1991 року народження. За неофіційними даними, встановлено, що хлопець був п`яний.

Постраждалу госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку, закритою травмою живота і переломом ноги. Її стан оцінюється як важкий.

За даними джерела, за кермом BMW Х5 перебував син судді Ленінського районного суду міста Луганська.