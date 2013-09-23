В Ужгороді затримали злочинця під час підпалу автомобіля

В Ужгороді під час підпалу авто співробітники карного розшуку затримали злочинця.

Як повідомив УНІАН начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВСУ в Закарпатській області Олег Подебрій, 23 вересня, близько 2 години ночі під час патрулювання міста, яке здійснюється у зв’язку з численними фактами підпалів машин в Ужгороді, співробітники карного розшуку побачили, як по вулиці Оноківській спалахнув автомобіль ВАЗ-2110.

Правоохоронці також побачили людину, яка тікала. Було застосовано розшукові заходи, в результаті яких затримали жителя Ужгорода, 1983 р. н., раніше судимого.

За словами речника УМВС, затриманий наразі вже зізнався у вчиненні даного підпалу.

Тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу до затриманого та встановлюються обставини скоєного злочину.

У затриманого вилучено речові докази, отримано доказові свідчення.

Співробітники карного розшуку та слідчі проводять перевірку можливої причетності затриманого до інших підпалів, учинених в Ужгороді, уточнив Подебрій.

Довідка УНІАН. За інформацією закарпатських ЗМІ, з початку 2013 року й до нинішнього випадку в Закарпатській області зафіксовано 29 підпалів автомобілів. При цьому більшість постраждалих від підпалів - представники влади та керівний склад правоохоронних органів, а знищені або пошкоджені автомобілі належать далеко не до бюджетного класу.

12 вересня начальник УМВС України в Закарпатській області генерал-майор міліції Василь Варцаба

повідомив, цього року в області зареєстровано 26 підпалів автомобілів, з них по 7 злочинах особи, які їх скоїли, встановлені, а залишаються нерозкритими 19. З них 9 - в Ужгороді, 5 - у Мукачівському районі, три – на Ужгородщині, та два - на Перечинщині.