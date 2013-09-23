В Україні 9 наркодилерів постануть перед судом

Гучне кримінальне провадження 30-кілограмових кокаїнщиків уже слухається в суді. Про це повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин.

Як зазначає Чинчин для транспортування особливо небезпечного наркотику - кокаїну вагою майже 30 кг зловмисники використовували вантажний транспорт з цілком легальною продукцією.

За його словами, торговці «білою» смертю - українець і поляк створили транснаціональну злочинну організацію у складі 9 осіб і діяли під вивіскою підприємців.

«Сильнодіючий наркотичний засіб зловмисники транспортували з Еквадору в країни ЄС», - цитує Миколу Чинчина Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

«З метою документування протиправних дій правопорушників українські правоохоронці спільно з польськими, еквадорськими та американськими полісменами провели спецоперацію із знешкодження міжнародного злочинного угруповання. Всі контрабандисти наркотиків затримані і дали пояснення українським слідчим», – додав Чинчин.

За словами головного міліцейського слідчого,на сьогодні гучна кримінальна справа завершена, представники Генеральної прокуратури України затвердили обвинувальний акт, а кримінальне провадження надіслано для слухання до суду.