В Одесі розпочалася спільна колегія МВС Росії та України. Охорона громадського порядку під час масових заходів та обмін інформацією у процесі оперативно-профілактичної роботи – основні питання, які обговорюватимуть під час засідання.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На початку колегії до її учасників звернувся міністр внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Колокольцев. Очільник МВС РФ зазначив, що співробітництво між відомствами украй важливе, адже воно дозволяє ефективно та швидко співпрацювати. Особливо актуальною така співпраця стає під час затримання злочинців, які перебувають у міждержавному розшуку за скоєння тяжких злочинів.

«Хотілося б подякувати українській міліції за розшук та екстрадицію особи, яка причетна до подвійного убивства російських поліцейських. Не менш важливим стало розкриття серії автокрадіжок як на території України, так і Росії. Нас також цікавить і питання успішної роботи міліції під час проведення в Україні Євро-2012. Ваш досвід стане у нагоді для нас під час проведення у Росії Олімпіади-2014», – підкреслив глава МВС Російської Федерації.

Відзначив ефективне співробітництво міліцейських відомств Росії та України і міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Очільник української міліції підкреслив, що украй важливим є факт формування Міждержавного інформаційного банку. За час свого існування він зарекомендував себе в якості досить ефективної системи обміну інформацією, особливо – у розшуку безвісти зниклих осіб та злочинців.

«Українська міліція знаходиться на шляху удосконалення та реформування. Нам цікаво почути про досвід російських колег у цьому напрямку. Окрім цього, хотілося б подякувати російській стороні за допомогу, яку вони нам надали під час проведення в Україні Євро-2012. Саме охорона громадського порядку під час проведення спортивних, культурно-масових заходів і є пріоритетною темою нашої колегії», – зазначив очільник МВС України.