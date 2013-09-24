Україна вивчатиме досвід реформування російської поліції

Міністри внутрішніх справ України та Росії підписали протокол спільного засідання колегії МВС України та Російської Федерації, яка проходить в Одесі 24 вересня.

Окрім уже визначених пріоритетів роботи, українська і російська сторони обговорили перспективи співробітництва на наступний рік. Зокрема, згідно підписаного протоколу, українські міліціонери вивчатимуть шлях реформування колег з Росії. Поліцейські ж сусідньої держави знайомитимуться з роботою вітчизняного МВС в умовах нового Кримінального процесуального кодексу.

Окремо на засіданні доповідалося і про роботу Міждержавного інформаційного банку (МІБ). Зокрема, начальник Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України Ігор Аршинов відзначив, що за 20 років існування банку він зарекомендував себе як ефективна інформаційна система. Лише у 2013-у році завдяки роботі МІБ у країнах СНД затримано 175 осіб, які скоїли злочини та оголошені у розшук органами внутрішніх справ України. Також вдалося встановити місцезнаходження майже 100 громадян України.

Міждержавний інформаційний банк діє на підставі Угоди про взаємовідносини міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформацією. До спільного обміну інформацією у межах роботи МІБ залучено 11 країн СНД. Загальний об’єм централізованих обліків міждержавного інформаційного банку складає більше 77 мільйонів об’єктів обліку.