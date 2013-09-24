Команда СБУ - переможець Чемпіонату світу з багатоборства

Команда СБУ стала переможцем IV Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард - 2013», що завершився сьогодні в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління державної охорони України.

Загалом у змаганнях взяли участь професійні тілоохоронці із 12 країн - з України, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Румунії, США.

Україну на міжнародному турнірі представляли команди професіоналів із спеціальних служб та правоохоронних органів, зокрема – Управління держохорони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оброни України.

«У повсякденному житті учасники турніру є офіцерами - вони забезпечують безпеку керівників держави, відомих політиків, “зірок” й інших поважних осіб», - зазначається в повідомленні.

За результатами шести етапів змагань перемогла команда СБУ (Центр спеціальних операцій «А» у Автономній Республіці Крим). На другому місці - команда Управління державної охорони України. Третє місце посіла команда Служби безпеки Президента Республіки Білорусь, повідомили в прес-службі.

У програмі Чемпіонату були етапи: тактика і техніка пішого супроводу з виконанням прийомів фізичного захисту; демонстрація прийомів рукопашного бою; стрілецькі вправи; подолання полоси перешкод на автомобілі; пошук вибухових пристроїв у автомобілі; надання першої медичної допомоги і евакуація охороняємої особи, зазначається в повідомленні.

Основна мета турніру бодігардів - підвищення професійного рівня підготовки, обмін досвідом, зміцнення взаєморозуміння і співробітництва, додали в УДО.